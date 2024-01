Spis treści: 01 Dlaczego masz zatkany zlew?

02 Szybkie udrożnienie rur

03 Sól oczyści zapchane rury

Dlaczego masz zatkany zlew?

Nagromadzone resztki jedzenia, fusy z kawy i herbaty oraz tłuszcz po smażeniu to główni winowajcy zapchanego zlewu. Najczęściej gromadzą się podczas mycia naczyń, tworząc w odpływie zbitą masę, która utrudnia spływanie wody. By zapobiec takiej sytuacji, dobrze jest rozważyć zainwestowane w specjalne sitko nakładane na odpływ lub zamontowanie mechanizmu młynka do odpadów. Zły stan rur często odpowiada za problemy z zatrzymywaniem wody w zlewie. Stara i zniszczona kanalizacja ma skłonność do szybszego zatykania się.

Sprawdź: Niezawodne sposoby na zatkany odpływ w zlewie i wannie

Reklama

Szybkie udrożnienie rur

Zdjęcie Soda oczyszczona udrożni nawet najbardziej zapchany zlew / 123RF/PICSEL

Podczas domowych porządków chętnie sięgamy po sposoby, które nie zajmują zbyt dużo czasu, a przynoszą oczekiwane efekty. Tak jest właśnie w przypadku odtykania zlewu sodą oraz octem. Trik polega na wsypaniu pełnej szklanki sody wprost do odpływu, a następnie zalanie jej jedną szklanką octu. Teraz wystarczy zabezpieczyć tę część zlewu niewielkim talerzykiem i odczekać kilkanaście minut. Jeśli usłyszymy bulgotanie, oznacza to, że roztwór działa.

Jeśli akurat nie mamy w kuchennych szafkach sody i octu, a chcemy uniknąć stosowania silnych środków chemicznych, wykorzystajmy do przetkania rur proszek do pieczenia. Wsypmy do odpływu całe opakowanie i zalejmy litrem wrzątku. Po 10 minutach włączmy wodę w kranie i sprawdźmy, czy zaczęła swobodnie spływać.

Sprawdź: Jak odetkać zatkany odpływ wanny, umywalki czy zlewozmywaka?

Sól oczyści zapchane rury

Jedną z mniej skomplikowanych metod udrażniania rur w umywalce lub zlewie jest użycie najzwyklejszej soli kuchennej. Jak to zrobić? Wystarczy, że wsypiemy do odpływu ok. 6-7 łyżek soli, a następnie zalejemy ją dwoma litrami wrzątku z czajnika. Stosując ten patent, warto pamiętać, by wodę wlewać powoli, inaczej nie osiągniemy zamierzonego efektu.

Metoda ta sprawdzi się jedynie w przypadku mniejszych zatorów. By zmierzyć się z poważniejszym problemem, przygotujmy mieszankę na bazie soli kuchennej oraz niezastąpionej sody oczyszczonej. W tym celu napełniamy szklankę solą oraz sodą w proporcjach 50/50. Całość dokładnie mieszamy i zasypujemy odpływ. W kolejnym kroku powolnym strumieniem wlewamy do niego minimum 2 litry wrzątku.

Sprawdź również:

Jak umyć panele podłogowe, żeby nie było smug? Szybki i tani patent na podłogę bez zacieków

Jak umyć mikrofalówkę bez detergentów? Te sposoby szybko rozprawią się z zaciekami i tłuszczem