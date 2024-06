Mężczyzna o imieniu Amadeusz to bardzo często człowiek nieśmiały, skryty, któremu trudno odnaleźć się w towarzystwie. Nie lubi rywalizacji i konfliktów. Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem i tak samo traktuje nowe okoliczności w życiu. Lubi to, co znane, również dlatego, że niełatwo mu znieść porażki. Mimo wszystko ceni sobie bliskość przyjaciół i rodziny, jest w stanie poświęcić dla nich wiele. W relacjach z innymi bywa romantykiem.