Najczęściej spotykane gryzonie w ogrodzie

Gryzonie trafiają do naszych ogrodów w celu poszukiwania pożywienia i schronienia. Obgryzają rośliny i drążą tunele, przez co doprowadzają uprawy do ruiny. W naszych ogrodach bardzo często możemy spotkać norniki polne, które zajadają się roślinami bulwiastymi i cebulowymi, ale nie pogardzą również zbożami i trawami.

Nornik polny jest szczególnym utrapieniem dla rolników, ponieważ często występuje na dużych polach uprawnych. Zimą kryjąc się pod śniegiem, obgryza korę z drzewek ogrodowych, osłabiając je i uszkadzając, przez co zwiększa się ryzyko pojawienia się na drzewku choroby.

Częstymi bywalcami w ogrodach są również myszy polne. Wiosną obgryzają m.in. warzywa, rośliny ozdobne i trawy, a latem żywią się głównie owocami. Z kolei kuzynka myszy polnej, czyli mysz zaroślowa, wiosną i latem objada się korzeniami i pędami młodych roślin.

Innym, popularnym gryzoniem w ogrodach jest karczownik ziemnowodny, który kopie charakterystyczne korytarze wzdłuż rzędów roślin, a następnie obgryza ich korzenie, doprowadzając je do obumierania.

Karczownik żeruje na roślinach i doprowadza ogród do ruiny 123RF/PICSEL

Jak skutecznie odstraszyć gryzonie z ogrodu?

Jeśli nie chcemy borykać się z problemem obecności gryzoni w naszym ogrodzie, powinniśmy wiedzieć, co przyciąga tych niechcianych gości. Przede wszystkim zbyt późne zbiory plonów z pól i ogrodów może sprzyjać mnożeniu się gryzoni. Na zimę pozbądźmy się wszystkich resztek plonów i nie rozkładajmy w ogrodzie zbyt wcześnie ściółki, która ma osłaniać nasze rośliny przed mrozem.

Chcąc odstraszyć gryzonie z ogrodu, zacznijmy uprawiać rośliny, które z uwagi na wydzielaną przez nie woń, zmniejszą ryzyko pojawienia się m.in. norników, karczowników czy myszy. W związku z tym warto posadzić m.in. miętę, czosnek, nostrzyk, wilczomlecz i koronę cesarską, których zapach działa drażniąco na gryzonie. Jeśli zauważymy norę gryzoni, wspomniane rośliny wkładamy do ich kryjówek.

Do walki z gryzoniami bardzo przydatne są również różnego rodzaju odstraszacze dźwiękowe. Możemy kupić gotowe, elektroniczne urządzenia, które wydają ultradźwięki lub samemu je przygotować, co nie jest trudnym zadaniem. Wystarczy, że wokół rabat warzywnych i roślin cebulowych wbijemy do ziemi krótkie, metalowe pręty, na które nałożymy puste butelki lub puszki.

Jak skutecznie odstraszyć gryzonie z ogrodu? 123RF/PICSEL

Skutecznym rozwiązaniem jest również używanie specjalnych pułapek, które najczęściej umieszcza się w norach gryzoni. Pułapki wabią takiego osobnika i następnie uniemożliwiają mu ucieczkę lub go neutralizują. Ponadto do nor gryzoni warto aplikować rozgniecione ząbki czosnku, starte liście czarnego bzu oraz kłęby sierści psów.

Rośliny w ogrodzie możemy chronić przed gryzoniami, zabezpieczając je odpowiednimi siatkami i osłonami. Warto jednak pamiętać, by taka "zapora" była wykonana z metalu, ponieważ plastikowa konstrukcja bez trudu zostanie przegryziona przez pałaszujących, niechcianych gości.

Ochronne siatki najczęściej aplikuje się wokół cebulek, równocześnie zakopując je w podłoże na głębokość kilkunastu lub kilkudziesięciu centymetrów, co ma utrudnić szkodnikom podgryzanie korzeni.

