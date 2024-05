Najpowszechniejsze red flag w związkach partnerskich

Najczęściej spotykanym toksycznym zachowaniem, jest „taktyka na ofiarę”. Co to oznacza? Otóż to, że dana osoba ciągle uważa się jako człowieka poszkodowanego. Twierdzi, że jego czyny są bez zarzutu i to reszta świata jest wszystkiemu winna. Taka manipulacja często pojawia się w związkach partnerskich, przyjaźniach, czy też relacjach z członkami rodziny. Warto zwrócić na to szczególną uwagę.

Tacy ludzie w kłótniach starają się wywołać poczucie winy w drugiej osobie. Twierdzą, że to ty zawiniłeś i nie dostrzegają swoich błędów lub nie chcą ich dostrzegać. Takie osoby mają trudności z przyznaniem się do niewłaściwego zachowania.

Obraza obrócona w żart. Warto przemyśleć taką relację

Kolejną techniką manipulacji występującą w toksycznych relacjach, jest trik „to tylko żart”. Oznacza to, że dana osoba wypowiada się źle na twój temat, bądź uraża cię czymś, a po zwróceniu mu uwagi, oznajmia, że to tylko niewinny dowcip. Manipulator kryje się pod maską „takiego poczucia humoru” lub obwinia cię za niezrozumienie jego niebywale „śmiesznego” żartu.

Może próbować zarzucić ci także, że nie masz poczucia humoru. Warto jednak pamiętać w takich sytuacjach, że to ty wyznaczasz własne granice. Jeśli uważasz, że coś cię uraziło lub wprawiło cię w zakłopotanie, to druga strona powinna to zrozumieć. Zwłaszcza jeśli zależy jej na twoim komforcie.

Co toksyk kryje pod maską? Uważaj na to zachowanie

Trzecim toksycznym zachowaniem, które nabiera na sile, jest „maskowanie złośliwości”. Oznacza to, że manipulator ubliża ci, po czym stara się wybronić, że robi to dla twojego dobra. Potrafi nawet uważać się za „bohatera” w tej sytuacji. „Przecież jestem z tobą szczery, mam kłamać?” - to powszechnie stosowane słowa toksycznych ludzi, którzy obrażają innych. Próbują w ten sposób obrazić cię bez ponoszenia konsekwencji. Pamiętaj, że krytykę można wypowiadać konstruktywnie, bez ranienia czyichś uczuć.

Jeżeli uważasz, że tkwisz w toksycznej relacji, warto zwrócić się z tym do specjalisty, takiego jak psycholog lub psychoterapeuta. Istotne jest dbanie o własne zdrowie psychiczne.

Rozmowa z psychologiem może pomóc wydostać się z toksycznej relacji 123RF/PICSEL

