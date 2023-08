Jakie zachowania powinny przykuć twoją uwagę podczas szukania partnera lub wchodzenia w związek? Sprawdzamy, na jakie znaki musisz uważać oraz jakich sygnałów szukać.

Czerwone flagi w związku - 5 najważniejszych sygnałów

Czerwone flagi to zachowania, na które trzeba uważać i zwracać uwagę. Są sygnałami alarmowymi, dzięki którym można poznać, czy związek jest dla ciebie dobry lub dana osoba jest odpowiednia dla ciebie. Duża liczba takich zachowań może świadczyć o toksycznym związku.

Do najpopularniejszych czerwonych flag należy nadmierne kontrolowanie i ograniczanie poprzez stawianie siebie nad drugą osobą w związku, dominację nad nią i wywieranie wpływu na jej postawy i działania.

Zdjęcie Zwróć uwagę na zachowanie swojego partnera / 123RF/PICSEL

Często spotykaną czerwoną flagą jest również izolowanie. Dochodzi do niego stopniowo. Partner lub partnerka powoli, ale skutecznie ograniczają kontakty drugiej osoby ze znajomymi, przyjaciółmi, a nawet rodziną.

Powodem do niepokoju jest także naciskanie na kontakty seksualne lub wymaganie dowodów miłości. Przyjmuje ono formę szantażu emocjonalnego, wywierania presji, braku szacunku dla potrzeb oraz granic drugiej osoby.

Czerwoną flagą niezaprzeczalnie jest brak akceptacji, wyśmiewanie, a nawet poniżanie swojego partnera. Może ono dotyczyć wyglądu, cech charakteru lub zachowania. Nawet jeśli jest w formie żartu, kiedy sprawia, że jest nam przykro, nie powinniśmy akceptować takiego sposobu przemocy.

Zdjęcie Warto uważnie przyglądać się swoim relacjom / 123RF/PICSEL

Popularnym zachowaniem, które wiele z nas ignoruje, a jest niezwykle ważne, to częste martwienie się o to, co czuje nasz partner lub partnerka. Jeśli wywołuje w nas wątpliwości, które skutkują smutkiem, płaczem, złością lub dużym dyskomfortem, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy to w porządku. Często nasze zamartwianie się nie jest winą naszego umysłu, a postępowania drugiej osoby. Warto o tym pamiętać.

Czym są zielone flagi w związku?

Zielone flagi świadczą o dopasowaniu partnerów, ich pozytywnych stronach i zaletach. Są dowodem na to, że związek będzie szczęśliwy. Mogą być także zapewnieniem, że relacja będzie dojrzała, głęboka i oparta na szacunku i wzajemnym zrozumieniu.

Do popularnych zielonych flag należą:

szczerość

szacunek do partnera/partnerki

przyjaźń w związku

sprawne radzenie sobie z pojawiającymi się problemami

Zielone flagi różnią się w zależności od osoby. Dlatego może być ważne, abyś zastanowiła się nad własną listą cech i zachowania, które twoim zdaniem są zieloną flagą i szukasz ich u swojego partnera.

Zdjęcie Dużo zielonych flag to szansa na szczęśliwy związek / 123RF/PICSEL

Beżowe flagi w związku

Beżowa flaga to stosunkowo nowe określenie, które ma pomóc randkującym osobom w znalezieniu interesującego partnera, z którym budowanie relacji będzie ciekawe i miłe. Beżowe flagi to rodzaj zachowań, który jest nie tylko nudny, ale także niedopasowany do naszego gustu. Duża ilość tego koloru flag może dać nam znać, że nie będziemy miały tematów do rozmowy z daną osobą lub nasz tryb życia nie będzie dopasowany do tego, prowadzonego przez daną osobę.

Zdjęcie Beżowa flaga? Lepiej dwa razy się zastanów, nim zaangażujesz się w reację / 123RF/PICSEL

Beżowe flagi mogą być dobrą wskazówką w szukaniu potencjalnego partnera lub partnerki. Niektórzy jednak sądzą, że są one doszukiwaniem się dziury w całym i mieszaniem ludziom w głowach.

Czym są różowe flagi w związku?

Zdjęcie Różowa flaga może zwiastować problemy / 123RF/PICSEL

Różowe flagi mają bardzo podobne znaczenie do tych beżowych. Można je jednak mocniej odczuć, kiedy już jesteśmy w związku. Przez zachowania, które symbolizują, czujemy się zagubione oraz zaczynamy zastanawiać się, czy związek ma sens.

Często oznacza się nimi odmienne od naszych poglądy na rodzinę, przyszłość związku lub aktywność zawodową. Mogą nimi także być różne poglądy polityczne, wartości, a także język miłości.

Różowe flagi bardzo szybko mogą przerodzić się w czerwone. Dlatego nie warto ich ignorować, tylko na bieżąco zwracać na nie uwagę oraz o nich rozmawiać z partnerem lub partnerką.

