Bardzo późne śniadania, brak ruchu, nieregularne posiłki oraz starzenie się organizmu - oto czynniki, mające negatywny wpływ na metabolizm. Odpowiednia dawka ruchu, zbilansowana dieta i higieniczny tryb życia to oczywiście podstawa, ale istnieje kilka prostych trików, które pomogą szybko i skutecznie podkręcić zwalniający metabolizm. Oto kilka z nich:

Tabata na czczo Tabata to jeden z najciekawszych i najskuteczniejszych treningów ostatnich lat. Spala tłuszcz, poprawia tlenową i beztlenową wydolność i maksymalnie podkręca metabolizm. Tabata to trening bardzo intensywny, ale krótki - tak naprawdę wystarczy osiem minut dziennie, by zobaczyć pierwsze, pozytywne efekty ćwiczeń. Tabatę stworzył pod koniec lat 90. Japończyk Izumi Tabata i przez kilka lat testował ją na własnym ciele. Później kontynuował swój eksperyment z grupą studentów, którą podzielił na dwie drużyny i skrupulatnie opisywał efekty treningów. Już po krótkim czasie zauważył, że grupa regularnie ćwicząca tabatę uzyskała nieporównywalnie lepsze efekty, niż ta trenująca głównie cardio. Podstawowy trening tabaty trwa cztery minuty i składa się z serii 20-sekundowych, bardzo intensywnych ćwiczeń, po których następuje 10 sekund przerwy. By zwiększyć efekty, warto wykonać dwie pełne tabaty, tak, by cały trening trwał osiem minut. Tabata poprawia ogólną kondycję organizmu, wyjątkowo szybko spala tłuszcz i buduje tkankę mięśniową. Tabata to również jeden z najlepszych sposobów na podkręcenie metabolizmu - wielu trenerów radzi, by wykonywać ją rano, jeszcze przed śniadaniem - tkanka tłuszczowa będzie się wtedy palić przez cały dzień!