ZDROWIE |

Stosowanie ziół to jeden z najpopularniejszych domowych sposobów na przeziębienie. Najlepsze są te parzone luzem — są znacznie skuteczniejsze niż popularne ziołowe herbatki ekspresowe. Należy jednak pamiętać, żeby przed rozpoczęciem ziołowej terapii skonsultować się z lekarzem lub zielarzem. Zioła mogą powodować bowiem wiele skutków ubocznych i wchodzić w interakcje ze stosowanymi lekami.

1 / 8

Lipa: Właściwości W Polsce znaleźć możemy dwa gatunki lipy — lipę drobnolistną i lipę szerokolistną. Kwiaty jednej i drugiej świetnie nadają się do przygotowywania naparów. Zawierają sole mineralne, olejek lotny, kwasy organiczne, aminokwasy, flawonoidy, śluzy, garbniki i witaminy — głównie C i PP. Lipa ma szerokie zastosowanie, m.in. podnosi odporność i działa uspokajająco. Wykorzystywana jest także w kosmetyce. Na uwagę zasługują jednak przede wszystkim właściwości napotne kwiatów lipy, dzięki którym roślina dobrze sprawdza się jako lekarstwo na przeziębienie i grypę — obniża temperaturę, łagodzi ból gardła i kaszel. Warto wypić ją wieczorem, co zagwarantuje nie tylko poprawę samopoczucia, ale i lepszy sen.