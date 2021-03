ZDROWIE |

Przez lata nie była w stanie zrzucić nadprogramowych kilogramów i zajadała smutki. Z tego powodu zdecydowała się na radykalną metodę leczenia otyłości. Efekty pokazuje na wymownych zdjęciach.

1 / 5

Niektórzy próbują zachęcać osoby z nadwagą do zmiany swojego życia. Sugerują konkretną dietę, zachęcają do ruchu lub straszą zdrowotnymi konsekwencjami otyłości. Robią to w dobrej wierze, jednak perswazja może nie wystarczyć. Ostateczną decyzję musi podjąć osoba najbardziej zainteresowana. Doskonale wie o tym nasza bohaterka, która wielokrotnie musiała wysłuchiwać przykrych komentarzy i uciekać przed krzywymi spojrzeniami. Mimo to wciąż jadła dużo i niekoniecznie zdrowo. W efekcie ważyła niemal dwukrotnie więcej, niż powinna według lekarzy. W pewnym momencie przyznała im rację. Całkowita metamorfoza zajęła jej dwa lata.