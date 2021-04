Majówka – czas na grilla

ZDROWIE |

Aura kaprysi, ale nikt nie ma złudzeń, tak jak biała koszula jest symbolem pierwszego dnia września, tak grill znakiem informującym, że wkraczamy w piąty miesiąc roku. Ponoć grillowanie to już nasz sport narodowy. Ważne, by do mięsnej uczty włączyć akcent roślinny. Te dwa światy nie muszą ze sobą konkurować, ani się zwalczać. Smaczna surówka będzie najlepszym sprzymierzeńcem strawnej majówki.