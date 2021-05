Miód i olej – doskonałe produkty z rzepaku

ZDROWIE |

Ponoć w naturze Polaka leży narzekanie i skłonność do zachwytu wszystkim, co obce. Gloryfikując oliwę z oliwek, przez lata dewaluowaliśmy nie tylko olej rzepakowy, ale i cały rzepak. Jest on też cenną rośliną miododajną. Maj to doskonały czas, by zauważyć żółto kwitnące pola i docenić wartość tego, co mamy za przysłowiową miedzą.