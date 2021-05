Dieta w kamicy nerkowej

Bóle związane z porodem kamienia nerkowego porównywane bywają z tymi, w wyniku których witamy na świecie nowego człowieka. Porodowi kamienia nie towarzyszą emocje wyczekiwania. Jest przykrym doświadczeniem, którego nie wolno zmarnować. Nie wyrzucaj go, oddaj kamień do analizy. Dowiesz się z jakiego rodzaju kamicą masz do czynienia. Inaczej będziesz działać po omacku, eliminując z diety nie te produkty, które ci szkodzą.