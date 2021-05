Banan: Owoc, który budzi ciekawość

ZDROWIE |

Słodki, smaczny i pożywny, wprost stworzony dla aktywnych fizycznie. Zjesz go w trakcie wędrówki po lesie, przejażdżki rowerowej i po intensywnym treningu. Sprawdzi się na pikniku, w pracy i w szkole. Daje szybki zastrzyk energii i wzmacnia serce. Banan ma wiele korzyści, ale nie dla każdego będzie dobrym wyborem. Sprawdź - zyskasz włączając go do jadłospisu, czy lepiej byś z niego zrezygnowała?