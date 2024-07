Regularne dziury, które wskazują na nieprzypadkowe działanie ręki ludzkiej pojawiają się w getrach kilku piłkarzy. To dwa widoczne trendy - duże rozcięcie z tyłu łydki albo kilka drobnych dziur. To nie nowość, pojawiały się już w czasie Mundialu w Katarze. Wtedy magazyn "The Sun" donosił, że to wszystko po to, aby uniknąć kontuzji łydek podczas meczu, bo otwory pozwalają uwolnić napięcie w nogach. Czy tak faktycznie jest?