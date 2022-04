Jean Michel-Szczerbak już 24 lutego zamieścił pierwszy wpis na swoich mediach społecznościowych, w którym wyraził mocny sprzeciw wobec działań rosyjskich wojsk na terenie Ukrainy.

- Nigdy nie lubiłem przemocy, zawsze wiedziałem, że mądrzy ludzie nie wdają się w bójki. Jeśli w dzieciństwie ktoś mnie zastraszał lub wyzywał, starałem się zrobić wszystko, aby wydostać się z nieprzyjemnej sytuacji umysłem, a nie pięściami. Teraz dojrzałem i widzę, jak mój kraj anektuje obce ziemie i rozpętuje wojnę. Każdy, kto się temu sprzeciwia, jest piętnowany jako 'zagraniczny agent', a w najgorszym wypadku kończy w więzieniu. Jestem przerażony, zraniony i wstydzę się przed moimi przyjaciółmi na Ukrainie i przed wszystkimi ludźmi, którzy tam mieszkają. Nie wiem, co robić - napisał mężczyzna na Instagramie.

Reklama

Instagram Post

W późniejszym czasie Rosjanin regularnie dodawał kolejne wpisy na tematy wojenne. Wszystko po to, aby walczyć z kremlowską dezinformacją i na bieżąco przedstawiać wiarygodne informacje na temat tego, co się dzieje na Ukrainie.

Matka rosyjskiego modela doniesie na syna

Od razu po wybuchu wojny Jean-Michel Szczerbak podjął decyzję o wyjeździe do Berlina, gdzie przebywa zresztą do dziś. Model tuż przed opuszczeniem stolicy Rosji przesłał list z pieniędzmi do swojej matki, która ma prokremlowskie poglądy. Kobieta zwróciła synowi pieniądze i nazwała go "zdrajcą ojczyzny".

- Zwróciła mi pieniądze i napisała, że nie komunikuje się ze zdrajcami ojczyzny i rusofobami. Jeśli ktoś myśli, że bardzo się martwię, to tak nie jest. Jest we mnie pustka. Nic już nie czuję - napisał model w swoich mediach społecznościowych.

Instagram Post

Z postów zamieszczonych w internecie przez Szczerbaka mogliśmy się też dowiedzieć, że jego matka zamierza donieść na niego rosyjskim służbom. Kobieta życzy synowi "rozstania z rosyjskim paszportem".

Nie jesteś moim synem, w mojej rodzinie nie będzie zdrajców napisała w wiadomości do syna.

Przypomnijmy, że w przeszłości nie tylko Jean-Michel Szczerbak spotkał się z podobnymi komentarzami ze strony krewnych. W propagandę Kremla wierzy bowiem wiele rosyjskich rodzin, które przez to nie chcą utrzymywać kontaktu ze swoimi bliskimi, którzy sprzeciwiają się działaniom wymierzanym przez Władimira Putina.