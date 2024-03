Spis treści: 01 Bożena: znaczenie imienia

02 Imieniny Bożeny

03 Bożena: zdrobnienia

04 Znane Bożeny

05 Bożena: numerologia

Imię, które pierwotnie odnotowywano na terenie Czech, w Polsce nosi ponad 198 tys. kobiet. Tak wynika z najnowszych danych udostępnionych przez serwis dane.gov.pl. Imię Bożena, bo o nim mowa, sporą popularnością cieszyło się w czasach PRL-u. Teraz nie znajduje się w czołówce najpopularniejszych imion w Polsce - w 2023 roku rodzice nadali je swoim córkom zaledwie 19 razy.

Bożena: znaczenie imienia

Imię Bożena z pewnością ma słowiański rodowód. Powstało poprzez dodanie do rdzenia "boż-" przyrostka zdrabniającego "-ena" lub "-ana". Zgodnie z jedną z wersji oznacza "kobietę błogosławioną" - to nawiązanie do słowa "Bóg", "Boży", "Boż". Imię Bożena w dosłownym znaczeniu oznacza "darowaną od Boga" lub "obdarowaną przez Boga".

W dawnych dokumentach imię Bożena występuje jako Bożana czy Bożechna. Forma, jaką znamy dzisiaj, była znana w języku czeskim, a w Polsce zaczęła się regularnie pojawiać od XIX wieku. Istnieje teoria, że imię Bożena to zdrobnienie imienia Bogusława i Bogumiła. Z kolei w przekazach czeskich imię było odpowiednikiem męskiego imienia Bożydar. W Bułgarii imię Bożena występuje jako Bożana, Bożika i Bożina. W języku słowackim to Božena, a węgierskim - Bozsena.

Ze względu na słowiańskie pochodzenie, przez wieki nie odnotowano świętych czy patronek w Kościele katolickim o tym imieniu.

Zdjęcie Bożena to kobieta wrażliwa, która ufa swojej intuicji / 123RF/PICSEL

Imieniny Bożeny

Bożena obchodzi imieniny 13 marca i 20 czerwca.

Bożena: zdrobnienia

Na liście najpopularniejszych zdrobnień imienia Bożena znajdują się: Bożenka, Bożenia, Bożna, Bożeńcia, Boża czy Bożencja.

Znane Bożeny

W Polsce imię Bożena noszą kobiety znane w świcie sztuki, kultury czy polityki. Oto znane Bożeny:

Bożena Walter - dziennikarka,

Bożena Intrator - pisarka,

Bożena Dykiel - aktorka,

Bożena Bukiewicz - polityczka,

Bożena Stachura - aktorka,

Bożena Wagner - śpiewaczka operowa,

Bożena Wahl - malarka,

Bożena Kotkowska - polityczka,

Bożena Krzyżanowska - aktorka,

Bożena Targosz - dziennikarka.

Bożena: numerologia

Szczęśliwą liczbą dla kobiet noszących imię Bożena jest 9. Numerologiczne Dziewiątki uchodzą za uczuciowe, wrażliwe, mające rozwiniętą intuicję. Zdarza się, że dla dobra sprawy potrafią bezgranicznie poświęcać dla innych, co nie jest na dłuższa metę zbyt dobre. Bożeny nie pozostają obojętne na los innych. Mają spore grono oddanych znajomych, potrafią się cieszyć każdą chwilą. Numerologiczne Dziewiątki lubią mieć wokół siebie ludzi - czy to w pracy, czy w życiu prywatnym. Ich największe wady to zbytnia ufność i wahania nastrojów.

Dziewiątki sprawdzą się w zawodach takich jak psycholog, lekarz, dziennikarz, nauczyciel. Jak ryba w wodzie poczują się również działając w branży artystycznej.

