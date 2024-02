Co oznacza imię Marzena?

Marzena to imię pochodzenia hebrajskiego, oznaczające kogoś pięknego, wspaniałego i ukochanego przez Jahwe, czyli Boga. Kogoś, kto Boga miłuje. Wielu etymologów wskazuje też, że imię to pochodzi od staropolskiego zdrobnienia od Małgorzaty. Dopiero z czasem zaczęto używać go jako samodzielnego imienia.

Jaka jest Marzena?

Życie i styl Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Co je wyróżnia? Marzena to kobieta, która twardo stąpa po ziemi, jest bardzo konkretna i krok po kroku realizuje wszystkie swoje cele. Kobieta o tym imieniu jest bardzo ambitna i uwielbia się uczyć, a ponieważ obdarzona jest wieloma talentami, sukces jest jej wręcz pisany. Mimo to jej twórczość pozostaje często znana tylko jej najbliższym - Marzena jest bowiem bardzo wrażliwa, skryta i za wszelką cenę chroni swoją intymność. Nie umie też rozpychać się łokciami i nie walczy o rozgłos - najważniejszy jest dla niej wewnętrzny spokój.

Marzena jest wprawdzie introwertyczką, ale nie stroni całkowicie od ludzi. Jest radosna i pozytywnie nastawiona do otoczenia - często słynie nawet z dowcipu i drygu do snucia ciekawych opowieści. Kobieta o tym imieniu jest bardzo sentymentalna - posiada wiele pamiątek, przywiązuje się do ulubionych melodii, filmów czy miejsc z przeszłości.

Reklama

Marzena jest ambitna i z łatwością odnajdzie się w każdym zawodzie. Poszukuje jednak spokojnej pracy, która nie będzie wymagać od niej większego wysiłku i nie odbierze jej cennego czasu, który może poświęcić rodzinie lub sobie samej.

Sprawdź także: Imię nadal króluje w rankingach popularności. W 2023 otrzymało je 3137 dziewczynek

Popularność imienia Marzena

Jeszcze pół wieku temu, w czasach PRL-u, imię Marzena było bardzo popularne. Dziś nie cieszy się już ono tak wielką popularnością - w 2020 roku otrzymało je zaledwie dziesięć dziewczynek, a rok później - jedenaście. W 2022 roku imię Marzena zostało nadane dwanaście razy, a w 2023 roku - zaledwie osiem razy!

Znane Marzeny:

Marzena Rogalska - polska dziennikarka i prezenterka

- polska dziennikarka i prezenterka Marzena Kipiel-Sztuka - polska aktorka, znana z serialu "Świat według Kiepskich"

- polska aktorka, znana z serialu "Świat według Kiepskich" Marzena Trybała - polska aktorka filmowa i teatralna

Marzena: Imieniny

Marzena obchodzi imieniny 26 kwietnia.

Zdrobnienia imienia Marzena

Najpopularniejsze zdrobnienia imienia Marzena to Marzenka, Marzenia, Marzka, Marzi.

Zobacz również: Żeńskie imię, które nie przypadło Polakom do gustu. Nadano je tylko dwa razy