Czeka nas piękna i słoneczna Wielkanoc. W tym roku może paść rekord ciepła

Przed nami kilka dni długo wyczekiwanego ciepła i słońca. W Wielką Sobotę i Wielkanoc poczujemy prawdziwy powiew lata, a słupki rtęci w niemal całej Polsce pokażą ponad 20 st. C. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają, że mogą być to jedne z najcieplejszych Świąt Wielkanocnych w historii pomiarów.



Istnieje duże prawdopodobieństwo pobicia rekordu dla marca 25,6° Nowy Sącz (1990 r.) czytamy w na Twitterze.

Gwałtowna zmiana w pogodzie po świętach. Powróci szara aura

Niestety w najbliższym czasie czeka nas nagła zmiana pogody, wraz z którą powróci zimowa aura. Już w Poniedziałek Wielkanocny do Polski zawitają burze, które przywędrują z zachodu i będą przemieszczać się w głąb kraju. Przyniosą one silny wiatr, deszcz, a miejscami nawet drobny grad. Do wtorku przetoczą się przez całą Polskę.



To właśnie w drugi dzień tygodnia poczujemy wyraźne ochłodzenie.



Temperatura maksymalna 9-10 st. C. nad morzem i Pomorzu Zachodnim, około 13 st. C. w centrum kraju, do 15 st. C. miejscami na południu podaje IMGW

Nadchodzą zimne noce. W czwartek nawet 0 st. C.

Czekają nasz szczególnie chłodne noce. Pierwsze znaczące ochłodzenie poczujemy nocą z wtorku na środę. Temperatura w kraju wyniesie 2-3 st. C. na północy, około st. C. w centrum, do st. C. na południu. W dzień najchłodniej będzie na północnym wschodzie, 5-8 st. C. w centrum i na Pomorzu 9-11 st. C.



Następna noc będzie jeszcze chłodniejsza, a temperatura minimalna niemal w całym kraju wyniesie od 0 st. C. do 3 st. C. Zarówno w nocy, jak i w dzień czekają nasz przelotne opady deszczu.

