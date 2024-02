Spis treści: 01 Jaka będzie pogoda w najbliższych miesiącach?

Jaka będzie pogoda w najbliższych miesiącach?

- Marzec będzie w normie termicznej, a opady będą powyżej normy, ale nieznacznie, tak przewiduje Centrum Modelowania Meteorologicznego. Choć w przypadku temperatur te prognozowane będą zbliżone do wartości wieloletnich środkowych. Zatem marzec termicznie będzie klasyczny - mówił niedawno w rozmowie z Interią Zastępca Dyrektora IMGW-PIB ds. Nauki, klimatolog, Stały Przedstawiciel Polski w Światowej Organizacji Meteorologicznej prof. Mirosław Miętus.

- Kwiecień ma być niestety chłodny. Temperatury będą w przedziale poniżej tzw. normy klimatycznej, poniżej wartości średnich, czyli od niecałych 7 st. C. do niecałych 10 st. C., w zależności od regionu. Opady mają być powyżej normy - powiedział w rozmowie z Interią prof. Mirosław Miętus.

Czy to oznacza, że na Wielkanoc możemy spodziewać się śniegu? Na ten moment nie można tego jednoznacznie przewidzieć, ale jak najbardziej jest to możliwe.

Zdjęcie Kwiecień zapowiada się zimny i deszczowy / 123RF/PICSEL

- Opady śniegu w Polsce, historycznie rzecz biorąc od drugiej połowy XX w., występowały sporadycznie poza obszarami niżej położonymi - od października nawet do pierwszych dni maja. Zatem nie powinno nas to dziwić. Już w XXI w. co najmniej dwa lub trzy razy święta wielkanocne były białe - dodaje prof. Mirosław Miętus.

W maju w całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 - informuje IMGW.

- Maj pod względem opadów będzie normalny. To dobrze wróży dla zasobów wodnych kraju i dla rolnictwa, bo w ostatnich latach mieliśmy problem z dostępem do wody upraw i w związku z tym plony były gorsze - twierdzi prof. Mirosław Miętus.

Pogoda w czerwcu pozytywnie zaskoczy

Zdjęcie Zapowiada się bardzo ciepły czerwiec. / 123RF/PICSEL

W czerwcu w całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 - informuje IMGW. Oznacza to, że średnia temperatura w czerwcu będzie wynosić powyżej 18 st. C. Zapowiada się bardzo ciepły czerwiec.