Nad tym, jak rozwinąć inteligencję dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, głowi się niejeden rodzic. Nic dziwnego. To doskonała inwestycja nie tylko w rozwój młodego człowieka, ale i jego przyszłość dziecka. Co jest ważne? Co robić i jak wspierać inteligencję?

Co warto wiedzieć o inteligencji?

Każde dziecko przychodzi na świat z potencjałem, na który składają się geny odziedziczone po przodkach w nieprzewidywalnej dla nas kombinacji. Jednak to nie przesądza sprawy. Rozwój dziecka i jego inteligencja zależą owszem, od wrodzonych predyspozycji i zdolności zakodowanych w genach, ale nie bez znaczenia jest również środowisko, w którym dziecko się wychowuje i dorasta. Rola mamy i taty w tym kontekście wydaje się nie do przecenienia. O czym pamiętać, chcąc rozwijać inteligencję dziecka i wykorzystać jego potencjał? Sposobów jest wiele.

Jak rozwijać inteligencję dziecka?

Pierwszym, co przychodzi na myśl wielu rodzicom, jest zapisanie malucha na zajęcia i kursy, które sprzyjają rozwojowi sprawności intelektualnej, a także zainteresowań i zdolności. Nauka języka obcego, zajęcia baletowe, szachowe, taekwondo czy lekcje kodowania, wykłady i warsztaty na uniwersytecie dziecięcym - co wybrać? Zdecydowanie warto kierować się zainteresowaniami i predyspozycjami dziecka.

Bardzo ważne również jest wspólne spędzanie czasu i rozmowy - o wszystkim. To fantastyczny sposób na budowanie bliskości i więzi, ale i obudzenie w dziecku otwartości, ciekawości i pasji odkrywania świata. Dzieci są niesamowitymi obserwatorami, lubią poszukiwać i eksplorować otoczenie. Chłoną wszystko jak gąbka. Warto to wykorzystać.

Kolejna efektywna, ale i przyjemna metoda rozwijania inteligencji dziecka to wspólne zabawy. Nie do przecenienia są gry: planszowe, strategiczne, logiczne i inne. To nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu razem, ale i zajęcie, które rozwija, uczy dziecko analitycznego myślenia, samodzielności, zdolności od podejmowania decyzji.

Dbając o rozwój inteligencji dziecka, warto również kupować mu zabawki edukacyjne: kreatywne czy interaktywne. Twórcza, zajmująca zabawa puzzlami, klockami (także konstrukcyjnymi), robotami czy układankami: synchronizuje półkule mózgowe, ćwiczy pamięć i myślenie kreatywne czy analityczne, uczy koncentracji, pomaga rozwinąć wyobraźnię przestrzenną, pomagają zdobyć nową wiedzę w przyjemny sposób.

Warto jednak, by dziecko bawiło się także prostymi zabawkami, które uruchamiają wyobraźnię (pudełka, butelki, garnki), a i oddawało się zabawom scenariuszowym (zabawa w dom, przedszkole, warsztat samochodowy pocztę).

Bardzo ważne są również treningi pamięci. To kolejny fundament w rozwijaniu inteligencji. Co pomoże? Nauka wierszyków i piosenek, ale i gra w memory, zapamiętywanie nazw czy twarzy.

Warto również zachęcać dziecko do swobodnej aktywności na świeżym powietrzu. Zabawa w piasku, wspinanie się po drabinkach, bieganie, skakanie, dreptanie po trawie, jeżdżenie na rowerze jest nie do przecenienia. To świetna zabawa i ruch na zdrowie, ale i kontakt z fakturami, kolorami, zjawiskami czy prawami fizyki.

Kolejnym dobrym i jakże przyjemnym sposobem rozwijania inteligencji dziecka jest otaczanie się muzyką. Melodia stymuluje prawą półkulę mózgu, co ma korzystny wpływ na kreatywność, rozwój pamięci i talentów.

Pomysłem wartym uwagi jest zachęcanie dziecka do zajęć artystycznych, które pozwalają wyrażać siebie. Malowanie farbami, pędzlami i rękami, lepienie ludzików z plasteliny, ale i własnoręczne robienie mas plastycznych nie tylko bawi, ale i uczy.

Ogromne znaczenie dla rozwoju inteligencji dziecka mają książki. Starszemu dziecku warto podsuwać ciekawe książki do przeczytania, młodszemu zaś czytać i opowiadać bajki. Wspólna lektura czy przeglądanie książeczek, a także rozmowy na temat fabuły czy bohaterów, omawianie zachowania postaci, wymyślanie alternatywnych rozwiązań to inwestycja w rozwój inteligencji, ale również empatii i wyobraźni. Jakie są inne zalety czytania książek?

Warto również pamiętać, że inteligencja dziecka zależy w dużym stopniu od:

· sposobu odżywiania. Bardzo ważne są nienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza kwas DHA, które są cennym budulcem mózgu.

· nawodnienia. Niedobór wody w organizmie obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji na bodziec, zaburza procesy pamięci krótkotrwałej, odpowiada za uczucie zmęczenia i znużenia, bóle głowy czy osłabienie apetytu.

· higieniczny tryb życia: przewidywalny harmonogram dnia, unikanie stresu, regularna aktywność fizyczna, poczucie bezpieczeństwa, racjonalna i dobrze zbilansowana dieta, a także optymalna dawka regenerującego snu.

