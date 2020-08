Rekordowa dziewczynka

3 sierpnia 2020 roku w Piekarach Śląskich przyszła na świat dziewczynka o zupełnie wyjątkowych gabarytach. Od razu było oczywiste, że jest jednym z największych polskich noworodków.

Zdjęcie Wymiary takie jak Maja mają zwykle kilkumiesięczne niemowlęta/zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Przeciętny polski donoszony noworodek waży 2800 - 3800 gramów i mierzy ok. 50 cm. Są jednak dzieci, które zdecydowanie wymykają się tabelkom i schematom.

"Mała" Maja urodzona drogą cesarskiego cięcia waży 6860 gramów, a długość jej ciała to równie imponujące 66 cm. Te parametry sprawiają, że nowo narodzona dołączyła do grona największych noworodków w historii polskiej medycyny, obok chłopców Kacpra i Mateusza, którzy ważyli jeszcze więcej i dziewczynki urodzonej w Gdańsku w 2011 roku, która miała gabaryty podobne do tych Majeczki.



Na facebookowym profilu Piekarskiego Centrum Medycznego czytamy, że mama i córeczka czują się dobrze, a na zdjęcia Mai trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Pod wpisem, co zrozumiałe, nie brakuje gratulacji!



Duża, niestandardowa waga noworodka często bywa efektem ciążowych powikłań (mama wspomnianej rekordowej Gdańszczanki miała cukrzycę) - ale w tym wypadku było inaczej, ciąża mamy Mai przebiegała prawidłowo, a lekarze nie wykryli żadnych położniczych patologii.