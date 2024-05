Skąd się biorą piegi?

Julianne Moore, Gigi Hadid, Lucy Liu, Emma Watson. Co je łączy? Wszystkie odniosły sukces, są znane, lubiane i wielokrotnie gościły w zestawieniach najpiękniejszych kobiet na świecie. Co jeszcze? Wszystkie mają piegi, które zamiast zakrywać ciężkim makijażem, podkreślają i z dumą prezentują, robiąc z nich jeden ze swoich znaków rozpoznawczych. Piegi to od jakiegoś czasu jeden z najmodniejszych urodowych trendów, który cały czas zyskuje na popularności. Początkowe dorysowywanie kilku piegów, które miało dodać dziewczęcości makijażowi, dziś jest urodowym “must have", a piegi mają być liczne i widoczne. Nadal mają jednak wyglądać jak najbardziej naturalnie.

Dziś piegi postrzegamy jako element podkreślający urodę Canva Pro INTERIA.PL

Czym są właściwie piegi?

Piegi to niewielkie plamki w brunatnym lub brązowawym kolorze, a skłonność do ich powstawania może być wrodzona lub nabyta. W pierwszym przypadku powstawanie piegów jest uwarunkowane genetycznie. Takie piegi pojawiają się już w okresie dziecięcym i utrzymują się przez całe życie. W drugim przypadku u osób, które nie mają genetycznych skłonności do powstawania piegów, mogą się one pojawiać w okresie letnim, gdy wystawiamy skórę na słońce, ponieważ jego promienie pobudzają melanocyty do pracy.

Powstawanie piegów może być również spowodowane przez:

zażywanie leków fotouczulających (np. barbituranów, sulfonamidów, salicylanów)

wszelkie urazy skóry

stany zapalne i choroby dermatologiczne (np. atopowe zapalenie skóry)

zaburzenia związane z funkcjonowaniem tarczycy (np. nadczynność i niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto)

wahania hormonalne, takie jak ciąża bądź stosowanie antykoncepcji hormonalnej

stosowanie niektórych ziół, takich dziurawiec, szałwia , nagietek

stosowanie olejków eterycznych do pielęgnacji skóry

brak używania odpowiednich kremów z filtrem przeciwsłonecznym



Różnice w postrzeganiu piękna

Dziś piegi postrzegamy jako element podkreślający urodę. Dodają nam dziewczęcości i lekkości, a naszemu makijażowi wakacyjnego charakteru. Nie zawsze tak jednak było. Przez wieki za idealną uważano jasną, prawie białą cerę bez żadnych przebarwień czy piegów. Aby ją uzyskać, kobiety sięgały po wiele kontrowersyjnych, często niebezpiecznych metod, aby sprostać obowiązującym kanonom piękna. Również w Polsce jeszcze nie tak dawno temu, bo w okresie dwudziestolecia międzywojennego, uważało się piegi za coś szpecącego i zarezerwowanego dla osób z niższych warstw społecznych. Kobiety starały się więc za wszelką cenę je wybielić lub zamaskować. Czasopisma skierowane do elegantek i kobiet z wyższych sfer obfitowały w dziesiątki rozmaitych sposobów na pozbycie się tych "oszpecających" plamek. Na szczęście dziś, zamiast usuwać i maskować piegi, wolimy je dorysowywać.

Piegi z henny

Moda na piegi sprawiła, że internet zalała prawdziwa fala pomysłów, w jaki sposób uzyskać te urocze plamki. Najtrwalszym z nich jest oczywiście ich wytatuowanie. Takie piegi utrzymają się na twarzy od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od używanego tuszu i głębokości, na jaką wprowadzająca go igła spenetruje skórę. Mniej inwazyjne i bolesne, a przy tym dające niezwykle naturalny efekt, jest wykonanie piegów za pomocą henny. Utrzymają się one na naszej skórze od kilku dni do nawet dwóch tygodni, w czasie których będą stopniowo blaknąć i znikać.

Jak wykonać piegi za pomocą henny?

Umyj dokładnie twarz, aby pozbyć się z niej wszystkich nałożonych wcześniej kosmetyków, zarówno pielęgnacyjnych jak i kolorowych. Osusz twarz i przygotuj hennę. Możesz użyć zarówno henny pudrowej lub w żelu. Pamiętaj, że są one dostępne w różnych kolorach, ale do wykonania piegów najlepiej sprawdzi się henna w kolorze brązowym. Za pomocą patyczka, wykałaczki lub końcówki zapałki zacznij robić piegi. Powinny mieć nieregularne kształty i być różnej wielkości. Najwięcej z nich najlepiej umieścić na kościach policzkowych i bokach nosa. Hennę pozostaw na twarzy do zaschnięcia przez ok. 20 minut. Możesz oczywiście trzymać ją na skórze dłużej. Wtedy piegi będą bardziej widoczne. Po upłynięciu odpowiedniego czasu hennę po prostu delikatnie zdrapujemy z twarzy.

Inne sposoby na piegi

Jeśli obawiasz się wykonania piegów henną, możesz skorzystać z kilku innych, mniej trwałych sposobów. Najlepiej zaopatrzyć się w specjalny pisak do robienia piegów. W swojej ofercie ma go już kilka firm. Wyglądem przypomina eyeliner w pisaku i dostępny jest w kilku różnych kolorach, dzięki czemu możesz wybrać ten najbardziej odpowiedni do twojego typu urody i karnacji. Wykonane przy jego pomocy piegi są trwałe i bez problemu pozostaną na twarzy cały dzień, a wieczorem usuniesz, wykonując swój standardowy demakijaż.

Do zrobienia piegów można użyć specjalnego markera albo kredki do oczu Canva Pro INTERIA.PL

Do wykonania piegów możesz też użyć kredki lub cienia do powiek. W tym przypadku również ważne jest, aby wybrać kolor, który będzie jak najlepiej imitował naturalne plamki. Ten sposób nie jest niestety zbyt trwały, szczególnie jeśli masz cerę tłustą lub mieszaną, która w ciągu dnia wymaga poprawek przy pomocy bibułek matujących lub dodatkowej warstwy pudru.

