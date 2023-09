Kim Kardashian w seksownym stroju. Celebrytka zaprezentowała jesienne trendy

Kim jest Kim Kardashian?

Kim Kardashian to znana na całym świecie amerykańska modelka i aktorka ze statusem multimilionerki. Po raz pierwszy usłyszano o niej wiele lat temu - za sprawą seks-taśmy, która wyciekła w 2007 roku. Potem jeszcze większą popularność zdobyła dzięki udziale w reality show "Z kamerą u Kardashianów", emitowanego przez 14 lat. Dziś 42-letnia bogini kształtów ma całą rzeszę fanów, których stale przybywa również w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje jej profil obecnie 364 mln internautów.



Kim Kardashian modową inspiracją na kobiet na całym świecie

Kim Kardashian systematycznie nawiązuje współprace z wieloma znanymi i cenionymi markami. Promuje je oczywiście w mediach społecznościowych, gdzie ogromne zasięgi przynoszą jej niemały zysk. Celebrytka słynie z niebanalnego stylu, lubi oryginalne, nietypowe ale modne stylizacje. To co na siebie zakłada musi podkreślać atuty jej sylwetki. Ostatnio np. zamieściła zdjęcie promujące buty na jesień - bardzo modne w tym sezonie kozaki z cholewką sięgającą za kolano. Celebrytka do zdjęć założyła model w odcieniu ciemnobeżowym. Strój jaki do nich wybrała zrobił jednak największą furorę.

Kim Kardashian w skórzanym total looku

Kim Kardashian zaprezentowała się w czarnych, skórzanych, dopasowanych spodniach, które zestawiła z obcisłym gorsetem wykonanym z tego samego materiału.

Na innych zdjęciach widzimy gwiazdę w skórzanym topie z pokaźnym dekoltem. Okazuje się, że stylizacje wykonane ze skóry i kozaki z wysoką cholewką królują obecnie na pokazach mody najbardziej znanych projektantów. W sezonie jesień/zima 2023/24 modne będą również tego typu spodnie z szeroką nogawką. W połączeniu z ciepłym, grubym płaszczem taka stylizacja sprawdzi się również w chłodniejsze dni.

Po gigantycznej ilości polubień i komentarzy można również wnioskować, że strój przypadł do gustu fanom amerykańskiej celebrytki.