Meg Ryan nie do poznania. Pojawiła się na premierze nowego filmu

Opracowanie Karolina Iwaniuk

Meg Ryan to jedna z najpopularniejszych aktorek Hollywood. Po długiej przerwie wróciła na ekrany kin z nowym filmem "What happens later" i pojawiwszy się na premierze, trudno było rozpoznać w niej dawną Meg. Jak zmieniła się na przestrzeni lat amerykańska aktorka?