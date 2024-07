To już naprawdę koniec? Ben Affleck nie pojawił się na przyjęciu urodzinowym własnej żony

Choć Jennifer Lopez urodziła się 24 lipca, to tym razem zaczęła świętowanie nieco wcześniej. Gwiazda zorganizowała wyjątkową imprezę urodzinową w Hamptons, gdzie spędziła większą część lata. Impreza inspirowana popularnym serialem "Bridgertonowie" była ogromnym przedsięwzięciem, a sama Lopez nie szczędziła pieniędzy na atrakcje.

Przed wyjazdem do Hamptons Lopez wybrał się na samotne wakacje do Włoch, kiedy to Affleck pozostał w Los Angeles. W zeszłym tygodniu para spędziła drugą rocznicę ślubu na przeciwległych krańcach kraju.