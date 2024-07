Sprawdzony styl królowej. Letizia wie, co służy jej sylwetce

Królowa Letizia często wybiera eleganckie, dopasowane do sylwetki sukienki i garnitury, które podkreślają jej figurę. Preferuje proste, klasyczne kroje, które zawsze wyglądają stylowo i schludnie.

W jej garderobie dominują klasyczne kolory takie jak biel, czerń, granat, beż, ale także mocne, nasycone barwy, które dodają jej stylizacjom wyrazistości. Letizia ma także doskonałe wyczucie do dodatków - zawsze są one starannie dobrane do stroju. Preferuje eleganckie torebki, delikatne biżuterie i klasyczne obuwie.