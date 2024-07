Modowymi inspiracjami Kożuchowska najczęściej dzieli się na swoim Instagramie. Fani zazwyczaj są pod wrażeniem jej stylizacji. Tak było i tym razem. Chociaż lato w pełni, Kożuchowska postanowiła nieco przełamać typowy, wakacyjny look. Stylizacja najwyraźniej znów przypadła fanom do gustu, ponieważ sekcję komentarzy zdominowały komplementy.

"To także mój look. Ps. nie rezygnuj ze swojego gustu. Jest wyśmienity",

"Uwielbiam takie zestawienia, kontrast lekkości z efektem "siły" to jest to. Wygląda Pani bosko , jak zawsze",

- komentowali internauci. Co sprawiło, że nowe zdjęcie wywołało aż takie zamieszanie? Chodzi o dość nietypowe zestawienie ubrań, jak na "letnie standardy". Kożuchowska do delikatnej, białej koszuli i kwiecistej spódnicy o długości midi, postanowiła założyć czarne, masywne buty ze srebrnymi zdobieniami, sięgające do połowy łydki.

- Upał zelżał i wjechał bucior. Przyznaję, że od wczesnej młodości mam zamiłowanie do takich zestawień: goła noga i ciężki but. Kiedyś to były Martensy, potem oficerki, a teraz takie motorowe wynalazłam. Lubicie czy gardzicie? - zwróciła się do fanów na Instagramie.