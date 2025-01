Karta 3 Denarów.

W relacjach osobistych konieczne będzie porozumienie ponad podziałami. Pewne wyzwanie lub ważny projekt może Was połączyć. W grę wchodzą kontakty z ludźmi, do których niekoniecznie zapałasz uczuciem, ale za to możesz ich bezwzględnie uszanować. W finansach możliwy jest początek jakiegoś procesu, przejęcie zadań, wdrożenie się na stanowisko. W zdrowiu uwaga na problemy ze stawami i mięśniami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska