Co przyniesie sobota 26 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy dla Barana - Karta Cesarz

W kontaktach prywatnych nadaj sprawom strukturę i bieg. To jest czas, by przejąć inicjatywę. Ktoś oczekuje od Ciebie aktywności lub bardzo się z niej ucieszy. Pobudzaj w sobie męską energię. Każdy z nas ją posiada - bez względu na płeć. Możesz mieć do czynienia z tradycjonalistą. W finansach trzeba ustanowić zasady, spisać kodeks, podpisać umowę. Zaufanie to za mało. W zdrowiu uwaga na zatoki.

Horoskop tarotowy dla Byka - Karta Królowa Mieczy

W kwestiach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która wygląda na łagodną, ale potrafi być bezwzględna. Lepiej nie doprowadzać jej do ostateczności, bo nie cofnie się wówczas przed niczym. Ludzie poranieni przez życie wyszarpują, co im się należy, pazurami. Nie dają forów. W finansach konieczna będzie nieposzlakowana reputacja, by ktoś dał Ci spokój. W zdrowiu uwaga na kolki nerkowe.



Horoskop tarotowy dla Bliźniąt - Karta Mag

Ktoś może roztaczać przed Tobą czarowne wizje, ale jakie są realne podstawy jego planów? Słowa to doskonały początek, jednak za nimi muszą pójść czyny. Unikaj ludzi, którzy tylko gadają i gadają. Możliwe, że zadebiutujesz w jakimś środowisku i będzie to dla Ciebie pozytywne doświadczenie. W finansach masz narzędzia, by realizować śmiałe plany. Skrzyknij załogę. W zdrowiu uwaga na gardło.

Horoskop tarotowy dla Raka - Karta As Denarów

W relacjach prywatnych szukaj teraz związków, które dają Ci poczucie bezpieczeństwa. Serce nie potrzebuje gwałtownych porywów, a barki są bardzo zmęczone dźwiganiem odpowiedzialności za wszystkich nierozsądnych bliskich. W finansach możesz rozpocząć biznes, otworzyć firmę, zobaczyć pierwsze zyski z inwestycji. Rozważysz drogie zakupy. W zdrowiu uwaga szczególnie na problemy z ramionami.

Horoskop tarotowy dla Lwa - Karta Królowa Buław

W życiu osobistym możesz spotkać osobę odważną i wyzwoloną. Jej swobodny tryb życia często szokuje otoczenie, ale jest pełen szczerości. Tamten ktoś naprawdę uważa, że świat powinien być otwarty na wszystkich i nie ma co się zamykać w schematach. W finansach możesz mieć do czynienia z działaczką, inicjatorką, osobą zaangażowaną w życie wspólnoty. W zdrowiu uwaga na problemy z pęcherzem.

Horoskop tarotowy dla Panny - Karta Kapłan

Na Twoje życie osobiste może wpływać teraz potężny osobowy autorytet lub niepowtarzalny zbiór zasad. Rozmawiając z ludźmi, trzeba będzie wybierać pomiędzy wiernością regułom, a prostym miłosierdziem. Niekiedy intencje stają się ważniejsze niż skutki. Nie oceniaj każdego po owocach. W finansach nie czas na eksperymenty. Korzystaj ze sprawdzonych rozwiązań i usług. W zdrowiu uwaga na wątrobę.

Horoskop tarotowy dla Wagi - Karta 6 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba będzie przeboleć pewną stratę. Możesz natrafić na osoby będące na różnych etapach żałoby: osłupiałe, niedowierzające, otwarcie rozpaczające, już spokojne i pogodzone z losem. Wszystko mija - także ból, smutek i strach. Trzymaj się tego jak wiosła i steru w łodzi na rozszalałym morzu. W finansach konieczny może okazać się plan naprawczy. W zdrowiu możliwy pobyt w szpitalu.

Horoskop tarotowy dla Skorpiona - Karta 2 Denarów

W relacjach osobistych prowadzenie podwójnej gry może okazać się ryzykowne. Nawet jeśli Ty nie chcesz żyć na dwa domy, upewnij się, że Druga Strona również ma szlachetne zamiary. Pokusę ciężko będzie zwalczyć, szczególnie jeśli bliscy zarzucają Cię oczekiwaniami i obowiązkami. W finansach możliwy będzie niewielki zysk, którym jednak zdołasz obracać. W zdrowiu uwaga na problemy z równowagą.

Horoskop tarotowy dla Strzelca - Karta Król Buław

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z człowiekiem prostym, ale groźnym, gdy się zdenerwuje. Honor i bliskość przyrody są dla niego bardzo ważne. W dużym mieście czuje się źle. Dogadacie się tylko, jeśli również cenisz sobie proste życie i nie boisz się ubrudzić rąk ziemią. W finansach możliwy będzie zakup działki, budowa niewielkiego drewnianego domu. W zdrowiu uwaga na problemy z oczami.

Poznaj talenty wszystkich znaków zodiaku INTERIA.PL

Horoskop tarotowy dla Koziorożca - Karta Królowa Kielichów

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą, dla której najważniejsze są jej własne sprawy. Bywa ona otwarta i altruistyczna, o ile ma dobry humor i czuje się kochana. Surowym wymaganiem nic od niej nie wyciągniesz. Zachowuj się delikatnie i nie szczędź komplementów. W finansach trzymaj blisko siebie to, co naprawdę ważne. Nie spuszczaj majątku z oczu. W zdrowiu uwaga na żołądek.

Horoskop tarotowy dla Wodnika - Karta Siła

W relacjach prywatnych możesz postawić na swoim pomimo przeciwności losu, złamać czyjś opór. Uważaj tylko, żeby z Twoich niektórych związków nie pozostały same zgliszcza. Ktoś zechce podtrzymać kontakt tylko wówczas, jeśli okażesz mu szacunek i nie będziesz wytykać bez końca dawnych błędów. W finansach możesz wyremontować lub odbudować posiadłość. W zdrowiu uważaj na mięśnie i więzadła.

Horoskop tarotowy dla Ryb - Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych wskazana będzie czujność i ostrożność. Zachowuj się dyskretnie. To nie jest czas, by obwieszczać związek całemu światu. Jeśli ktoś wzbudza Twoje wątpliwości, obserwuj go z ukrycia. Gra w otwarte karty oraz konfrontacja nic tu nie dadzą. W finansach bądź w kontakcie z dobrze poinformowanymi ludźmi, czekaj na wiadomości. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy ze stawami.

Znaki Zodiaku. Komu pisane jest bogactwo? Interia.tv