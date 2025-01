Karta Diabeł.

W życiu osobistym coś może skłonić Cię dziś do skupienia się na sprawach materialnych. Ludzkie serce bywa przekupne. Pociągają je prezenty, czułe słowa, obietnice nowego, wspaniałego świata. Trudno walczyć z czymś takim, gdy ma się do dyspozycji wyłącznie zestaw obowiązków, nakazów i zakazów. A jednak to konieczne. W finansach uważaj na oszusta. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na wysoką gorączkę.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska