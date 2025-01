Uważaj dziś, bo na jaw wyjść mogą twoje sekrety. Nie każdy z nich nadaje się do publikacji. Zadbaj zatem o swoją prywatność i nie bądź też zbytnio wylewny. Poza tym będziesz w centrum zainteresowania i jeśli dobrze to rozegrasz, czekać dziś ciebie bedą, same przyjemne chwile.