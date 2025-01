Karta Wieża Boga.

W relacjach prywatnych pilnuj, aby forma nie przerosła treści. Nie warto zamartwiać się, co ludzie powiedzą ani poświęcać uczuć dla gry pozorów. Jeśli ktoś daje sygnał, że dusi się w obecnym układzie, najwyższy czas go wysłuchać. Lepiej coś stopniowo przebudować niż rozwalać z wielkim hukiem. W finansach uważaj, by nie kupić drogiej rzeczy z poważnymi wadami. W zdrowiu zadbaj o kręgosłup.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska