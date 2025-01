Możesz dziś wejść z kim w otwarty konflikt. Ale zupełnie się go nie obawiaj. To sprzyjać będzie twórczym rozwiązaniom co jest przecież ważne dla dalszego rozwoju firmy. Reszta dziś nie ma znaczenia. Daj z siebie wszystko a zostaniesz liderem. To się tobie należy.