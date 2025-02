Aura dnia sprzyja dbaniu o własne sprawy oraz dbaniu o własny rozwój osobisty. Nie walcz dziś ani z sobą ani z nikim innym. Nie możesz też myśleć, że albo wszystko albo nic. Pamiętaj, że oprócz białego i czarnego, są odcienie szarości i to właśnie one dodają kolorytu do codzienności.