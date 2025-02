Lew 2025-03

Marzec przyniesie Lwom wiele okazji do wykazania się, dzięki wpływowi planety patronującej, Słońca. Lwy będą w centrum uwagi, co dodaje im energii i motywacji. To czas, w którym powinny skupić się na swoich celach, ale jednocześnie zadbać o relacje z otoczeniem, aby uniknąć nadmiernej presji ze strony innych.

Lwy w związkach mogą odczuwać większe napięcie, wynikające z potrzeby niezależności. Partner może mieć wrażenie, że Lew stawia siebie na pierwszym miejscu, co prowadzi do nieporozumień. Szczerość i gotowość do kompromisów pomogą zażegnać konflikty. Samotne Lwy będą przyciągać uwagę swoim urokiem i charyzmą, co sprzyja nowym znajomościom. Warto jednak, aby Lwy zastanowiły się, czego tak naprawdę szukają w relacji, zanim zdecydują się na poważne zaangażowanie.