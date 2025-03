Panna - 2025-03-10 / 2025-03-16

Odwrócony Rycerz mieczy, Diabeł, Kochankowie. W tym tygodniu szybko podejdziesz od planów do działań. W pracy na etacie dasz z siebie wszystko, by pokonać przeszkody i osiągnąć zamierzone efekty. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny odrzucać zaproszeń na ważne spotkania, bo nie tylko coś załatwią, ale też mogą podjąć nowe współprace. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały dobry czas na zdobycie ciekawych umiejętności. W sprawach finansowych pomyślnie, bo umocnisz swoją pozycję. W weekend odpoczywaj i nie bierz na siebie dodatkowej pracy, bo skończy się to bólem głowy.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell