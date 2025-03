Szakszuka to popularne danie śniadaniowe, które pochodzi z Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Tak naprawdę oryginalna receptura przewiduje, że jajka ścinają się w sosie z pomidorów i papryki, ale można przepis nieco zmodyfikować. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać świeży szpinak, który ma mnóstwo witamin, kluczowych pierwiastków oraz antyoksydantów, a to właśnie one mogą chronić organizm przed przedwczesnym starzeniem się komórek organizmu. Nie zapominajmy o dodatku awokado, który jest źródłem naturalnych tłuszczów nienasyconych. One z kolei świetnie wpływają na pracę serca, ale także na pamięć i koncentrację. Czas poznać tajniki przygotowania zielonej szakszuki z awokado według przepisu Ewy Wachowicz.