Wodnik - 2025-03-10 / 2025-03-16

Paź kielichów, Paź mieczy, odwrócona ósemka denarów. W tym tygodniu będziesz z łatwością wyrażał to, co myślisz i w razie potrzeby nie przebierał w środkach. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uważać, aby nie roztrwonić sił na przepychanki z konkurencją. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały dobry czas do działania i podejmowania odważnych decyzji. W sprawach finansowych możesz być zbyt rozrzutny i wydasz swoje całe oszczędności na gadżet, który tak naprawdę wcale nie jest ci potrzebny. W weekend zregeneruj siły.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell