Bliźnięta 2025-03

Marzec 2025 przyniesie Bliźniętom wiele wyzwań intelektualnych i nowych możliwości, dzięki wpływowi planety patronującej, Merkurego. To miesiąc dynamiczny, pełen rozmów, pomysłów i okazji do nauki. Bliźnięta powinny jednak skupić się na priorytetach, aby nie ulec chaosowi, który może wynikać z ich naturalnej skłonności do rozpraszania uwagi.