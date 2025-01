Ryby 2025-02

Luty 2025 przyniesie Rybom czas głębokich refleksji, duchowego wzrostu i emocjonalnego oczyszczenia. Neptun, ich planeta opiekuńcza, wzmocni intuicję Ryb i zdolność do empatii. To miesiąc, w którym warto skupić się na sobie, swoich potrzebach oraz dążeniu do wewnętrznego spokoju. Warto uważać jednak, aby nie zatracić się w marzeniach – rzeczywistość również wymaga uwagi.