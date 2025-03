Baran - 2025-03-10 / 2025-03-16

Królowa Mieczy, Kochankowie, Słońce Twoje serce patrzy na miłość w sposób przejrzysty ale i tak musisz wykonać kilka wyborów. Musisz się zdecydować, czego naprawdę chcesz ale i czego też nie chcesz. Wtedy zaświeci słońce i będzie dobrze. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Baranie, relacji z innymi znakami zodiaku? Szczęście się uśmiechać do ciebie będzie w tym tygodniu. Wiele możliwości wyrośnie przed tobą jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Wszystko zakończy się z pozytywnym rezultatem i będziesz mógł, już pod koniec tygodnia, świętować sukcesy razem z Panną oraz Bykiem. To również i ich zasługa, że wszystko dobrze się zakończy. To dobrze wróży na twoją dalszą przyszłość.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall