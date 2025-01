Bliźnięta - 2025-01-13 / 2025-01-19

Rycerz Pucharów, 10 Mieczy, Cesarzowa W tym tygodniu twoja ukochana osoba odczuje co to znaczy, że twoje uczucia są intensywne oraz romantyczne. To będzie dla was dobre, bo będzie tylko scalać wasz związek. Single zaś spotkać mogą kogoś, kto wniesie do ich życia prawdziwą miłość oraz prawdziwą opiekę. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku? Ten tydzień będzie dla ciebie czasem intensywnych emocji oraz zmian. Będziesz pełen energii i gotowy na wszelkie wyzwania, które ześle tobie los. Pamiętaj, że czasami warto puścić wodze fantazji i pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa, zwłaszcza gdy u boku ma się Raka oraz Skorpiona. Bądź otwarty na nowe doświadczenia i pozwól sobie na odkrywanie świata w nowy sposób. To dobry czas na nawiązywanie nowych znajomości.