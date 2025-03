Bliźnięta - 2025-03-10 / 2025-03-16

Mag, Sprawiedliwość, Wieża Na brak zainteresowania narzekać nie będziesz a wszystko dzięki twojej charyzmie i sile przyciągania. Warto z tego korzystać. Jeśli jesteś w stałym związku, nie zapominaj o szczerości i prawdziwe. Tylko to scala związek. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku? Bądź czujny w tym tygodniu, ponieważ Los ma dla ciebie kilka zadań do wykonania i nie możesz ich przegapić. Jeśli się dobrze wywiążesz z zadań, masz szansę poprawić swoją sytuację. Poprawić się ona może również dzięki działaniu Lwa. Warto jemu powierzyć swoje sekrety. Znajdzie dla nich miejsce.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall