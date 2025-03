Bliźnięta - 2025-03-31 / 2025-04-06

Mag, Księżyc, Pustelnik Do porozumienia się ze swoją ukochaną osobą wykorzystaj swoje komunikacyjne umiejętności. Ale unikaj iluzji oraz niepewności. Prawdziwa miłość bowiem wymaga szczerości i wzajemnego zrozumienia. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku? To nie będzie lekki tydzień. Spadnie na twoją głowę sporo wyzwań i obowiązków. Pojawią się też niespodzianki ale nie wszystkie będą pozytywne. Prawda zaboli. Mimo to, rób swoje. Baran oraz Lew będą wsparciem w trudnych chwilach i nie odrzucaj ich pomocnych dłoni. To w końcu prawdziwi przyjaciele.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall