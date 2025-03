Koziorożec 2025-04

Dla Koziorożców kwiecień będzie miesiącem intensywnej pracy i wyzwań, które będą wymagały cierpliwości oraz strategicznego podejścia. Saturn, ich patron, zachęci do konsekwentnego dążenia do celu i unikania pochopnych decyzji. To czas, w którym będą musiały skupić się na stabilności i dokładnym planowaniu przyszłości.