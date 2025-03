Byk - 2025-03-10 / 2025-03-16

As Pucharów, Cesarzowa, Gwiazda Twoje serce może na nowo się rozpalić. Wszystko jednak zależy od ciebie. Jeśli zaufasz swojej intuicji, spełnią się twoje najskrytsze marzenia dotyczące miłości. Masz moc przyciągania. Skorzystaj z niej! O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku? Będziesz miał wrażenie, że wreszcie pojawiło się coś, na co tak długo czekałeś. To okazja, która pchnie ciebie do działania i będzie to dobre dla ciebie i dla całego twojego zespołu. Wiele drobnych spraw zakończy się po twojej myśli. Pod koniec tygodnia zadbaj o relaks i odpoczynek w gronie przyjaciół, najlepiej razem z Koziorożcem oraz Strzelcem.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall