Koziorożec - 2025-01-27 / 2025-02-02

Cesarz, 10 Mieczy, As Pucharów Czas na nowy początek! Zbuduj relację na mocnych fundamentach, a przekonasz się, że miłość może być źródłem radości i wsparcia. Czy jesteś na to gotowy? Jeśli tak, szczęście trzymasz w dłoni.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku? To będzie dla ciebie wyjątkowo towarzyski tydzień. Będzie się wiele działo, sporo zabawy ale pamiętaj, by nie przesadzić z alkoholem. Poranki mogą bywać trudne. Staraj się też nikomu nie narzucać. To nie przystoi tak wpraszać się tam, gdzie jest się niemile widzianym. W pracy będziesz miał względny spokój, już Baran o to zadba. Ty zaś zadbaj o Barana. Pod koniec tygodnia czeka ciebie dość trudna rozmowa w domu. Zacznij się do niej przygotowywać na samym początku tygodnia.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall