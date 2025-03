Koziorożec - 2025-03-10 / 2025-03-16

Diabeł, Król Miecz,y 10 Mieczy Uwazaj, by za chwilę twoja relacja nie stała się toksyczna. Takie chore uzależnienie nie będzie tobie służyło. Może to czas, by zakończyć coś, co jest toksyczne? Czas na takie zmiany, które okażą się pozytywne dla ciebie. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Coś wisieć będzie w powietrzu. To coś napędzać ciebie będzie do działania ale może pojawić się taka sytuacja, która będzie od ciebie wymagała nagłej zmiany planów. Bądź na to gotowy. Poczujesz też, że Wszechświat daje ci znaki. Warto zwrócić na nie uwage, zwłaszcza, że będą dotyczyć twojej relacji z Baranem.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall