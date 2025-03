Lew - 2025-03-10 / 2025-03-16

Rydwan, Gwiazda, Moc Jeśli szukasz dynamiki w swoim związku, postawić musisz na działanie i na ruch. Ale tylko przemyślany i w dobrą stronę. Tak zyskasz pewność siebie, która przeniesie się na twoją ukochaną osobę. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu nie bój się prosić o wsparcie, ponieważ wszystko to, co będziesz robić, opierać się będzie na współpracy z innymi. Tak uda ci się odnieść sukces. Takie działanie bardzo umocni fundamenty, na których się opierasz i wciąż poczujesz, że masz w sobie silną wiarę w drugiego człowieka. Wodnik oraz Ryba, swoim zachowaniem oraz współpracą z tobą, tylko ciebie w tym umocnią.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall