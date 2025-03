Panna - 2025-03-10 / 2025-03-16

Wisielec, Król Pucharów, Świat Złapanie emocjonalnej równowagi pozwoli ci na pojawienie się większego zrozumienia oraz czułości dla twojej drugiej połówki. To bardzo ważne. Postaraj spojrzeć na swój związek z innej perspektywy. O czym jeszcze warto wiedzieć?Co tarot mówi na temat Twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku? To, że kilka dni temu, komuś pomogłeś, w tym tygodniu, przyniesie tobie korzyści. Ktoś odwdzięczy się tobie w bardzo ładny sposób. Zrobi się tak jakoś miło na duszy. Warto pomagać i ty to wiesz. Coś będzie wymagało całej twojej uwagi. Sam sobie z tym nie poradzisz dlatego do pomocy pozyskaj Bliźniaka oraz Barana. Ich skrupulatne wykonywanie obowiązków służbowych będzie na wagę złota.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall