Rak - 2025-03-10 / 2025-03-16

Księżyc, Arcykapłanka, Śmierć W tym tygodniu uczuciowego zamieszania nie unikniesz. Zaufaj swojej intuicji, bo tylko ona pomoże tobie cało wyjść z opresji. Inaczej, albo to będzie koniec, albo początek czegoś zupełnie nowego. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku? Poczujesz nagły i niespodziewany przypływ motywacji, która zachęci ciebie do działania i do starania się by było jeszcze lepiej niż jest. Może wpadniesz na jakiś ciekawy pomysł a może już masz w głowie coś, co będzie można wprowadzić w życie. W każdym razie, twój entuzjazm będzie zaraźliwy dla innych. Zwłaszcza Baran oraz Byk dołączą do twego zespołu i bedą gotowi do tego, by twoje pomysły w życie wprowadzić.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall